ИГ заключило соглашение с курдами SDF об уходе с нефтяных месторождений

Дейр-эз-Зор, 28 ноября. В Сети опубликован документ о соглашении между боевиками «Исламского государства»1 и проамериканскими курдами о передаче ряда территорий.

В Сети появился пока не подтвержденный официальными источниками документ, который указывает на то, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и курды из проамериканского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заключили соглашение. Документ предусматривает уход игиловцев с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии.

Также в документе прописаны такие статьи, как прекращение огня до окончания переговоров, создание «горячей линии» между сторонами, назначение военных координаторов. Отмечается, что пленные боевики «Халифата» будут передаваться только командованию ИГИЛ1, но не третьей стороне.

Данная информация на настоящий момент не получила подтверждения, однако на документе проставлена официальная печать террористической группировки.

The deal stipulates a cessation of hostilities between the two, including 'security act's in Hasakah, but ISIS could still wage attacks against forces not party to the deal (i.e. the regime), per the circulated document. #usual_caveats pic.twitter.com/JDRfSYNNvM — Hassan Hassan حَسَنْ (@hxhassan) November 27, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.