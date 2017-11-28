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ИГ заключило соглашение с курдами SDF об уходе с нефтяных месторождений
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    ИГ заключило соглашение с курдами SDF об уходе с нефтяных месторождений

    10:30  28 Ноября 2017
    1087

    ИГ заключило соглашение с курдами SDF об уходе с нефтяных месторождений

    Дейр-эз-Зор, 28 ноября. В Сети опубликован документ о соглашении между боевиками «Исламского государства»1 и проамериканскими курдами о передаче ряда территорий.

    В Сети появился пока не подтвержденный официальными источниками документ, который указывает на то, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и курды из проамериканского оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заключили соглашение. Документ предусматривает уход игиловцев с нефтяных месторождений и передачу под контроль курдов обширных территорий на востоке и севере Сирии.

    Также в документе прописаны такие статьи, как прекращение огня до окончания переговоров, создание «горячей линии» между сторонами, назначение военных координаторов. Отмечается, что пленные боевики «Халифата» будут передаваться только командованию ИГИЛ1, но не третьей стороне.

    Данная информация на настоящий момент не получила подтверждения, однако на документе проставлена официальная печать террористической группировки.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #соглашение
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