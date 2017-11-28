Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области

Москва, 28 ноября. Проводится доследственнная проверка после крушения частного вертолета в Тамбовской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте по факту крушения вертолета в Тамбовской области стартовала доследственная проверка. На место происшествия на данный момент выехала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии и возможные причины падения вертолета.

Ранее сообщалось, то частный вертолет Eurocopter-120, потерпевший крушение в Тамбовской области, принадлежал ООО «Курьер». В результате крушения два человека погибли.