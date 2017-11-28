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Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
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    Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области

    10:18  28 Ноября 2017
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    Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области

    Москва, 28 ноября. Проводится доследственнная проверка после крушения частного вертолета в Тамбовской области, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте по факту крушения вертолета в Тамбовской области стартовала доследственная проверка. На место происшествия на данный момент выехала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии и возможные причины падения вертолета.

    Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области

    Ранее сообщалось, то частный вертолет Eurocopter-120, потерпевший крушение в Тамбовской области, принадлежал ООО «Курьер». В результате крушения два человека погибли.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вертолет #крушение #проверка #тамбовская область
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