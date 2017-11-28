Жизнь после разгрома псевдохалифата: эксперт рассказал, какие силы Россия оставит в Сирии

Москва, 28 ноября. Россия может «существенно» сократить военную группировку в Сирии. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Этот процесс, по его словам, может начаться до конца этого года.

«До завершения выполнения военных задач осталось совсем немного. Конечно, будет принято решение, верховным главнокомандующим, и группировка будет сокращена», — сказал он в конце минувшей недели в Сочи.

Герасимов не уточнил, на сколько именно человек собираются сократить военную группировку РФ, но отметил, что в Сирии останутся две российские военные базы, центр примирения враждующих сторон, а также «ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сложилось».

Напомним, операцию по борьбе с террористами в Сирии ВКС РФ начали в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада. До начала операции под контролем боевиков находилось более 70 процентов территории САР, по последним данным Минобороны РФ, сейчас они продолжают удерживать менее 5% земель.

В начале июня этого года командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил о выполнении задач в Сирии основной группировки российских военных кораблей.

Он подчеркнул, что сейчас в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 совместно с силами противовоздушной обороны российской группировки войск создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов «как на суше, так и на море».

По мнению советника директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елены Супониной, Россия в любом случае должна сохранить пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе и авиабазу «Хмеймим» в Латакии. При этом Супонина указала на необходимость продолжения ведущейся сейчас модернизации базы ВМФ РФ в Тартусе.

Комментируя заявления о возможном сокращении военной группировки РФ в Сирии, эксперт предположила, что на территории республики вероятно останутся российские военные советники и часть задействованных сейчас военно-воздушных сил, однако «в той численности воздушных сил, которые там есть сейчас, уже нет нужды», поскольку активная фаза борьбы с терроризмом в Сирии близка к завершению. «Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) с ее псевдо-халифатом в Сирии разгромлена», — подчеркнула Супонина в комментарии «Газете.ру».

Ранее The Washington Post сообщила о планах Вашингтона сохранить свое военное присутствие на севере Сирии. По словам источников газеты в Белом доме, США собираются создать в стране не подчиняющиеся Дамаску «управленческие структуры», а именно курдское квазигосударство на севере САР, вблизи турецкой границы.

Численность воинского контингента США в Сирии составляет 1720 человек. Такие данные представили в опубликованном 27 ноября отчете действующего при аппарате министра обороны Соединенных Штатов специального Центра учета численности личного состава. Отметим, что в МИД САР неоднократно заявляли, что присутствие США в стране «нарушает основы ООН».

Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что группировка США изолировала в Сирии более 50 тысяч человек, нуждающихся в гумпомощи. Причиной изоляции стало закрытие американской стороной зоны более чем в 50 километров вокруг базы США в Эт-Танфе.

В российском военном ведомстве подчеркнули, американские военные не открывают доступ в лагерь беженцев для представителей международных организаций, несмотря на то, что на необходимость этого неоднократно указывалось во время консультаций с американской стороной.

1 Организация запрещена на территории РФ.