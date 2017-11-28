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Происшествия
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Украина
Волкер рассказал, что мешает восстановлению мира в Донбассе
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    Волкер рассказал, что мешает восстановлению мира в Донбассе

    10:35  28 Ноября 2017
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    Волкер рассказал, что мешает восстановлению мира в Донбассе

    Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула подконтрольные ДНР и ЛНР, территории заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. При этом дипломат увязал урегулирование кризиса на Украине с состоянием российско-американских отношений, якобы Москва препятствует их нормализации. 

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет разрешения кризиса на Украине, по его мнению, Киев должен вернуть подконтрольную республикам Донбасса территорию. Об этом сообщил спецпредставитель Курт Волкер.

    Волкер рассказал, что мешает восстановлению мира в Донбассе

    Дипломат назвал «шагом назад» переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Однако увязал урегулирование конфликта на Украине с состоянием отношений России и США. Волкер утверждает, что Москва препятствует нормализации отношений с Вашингтоном. 

     «Это то, что президент всегда говорит: «Мы бы хотели поладить с Россией». Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это»,  — сказал Волкер.

    Напомним, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на Украине. Россия принимает участие в урегулировании кризиса на Украине в «нормандском формате». Вашингтон предпринял ряд недружественных шагов в сторону РФ — был введен очередной пакет санкций в отношении российского ОПК, а также усилено давление на российские СМИ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад пытается «назначить» Россию ответственной за ряд международных кризисов, в том числе конфликт на Украине.  

    Волкер рассказал, что мешает восстановлению мира в Донбассе


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #украина #волкер
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