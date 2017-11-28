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Ученые объяснили, почему вода из-под крана полезнее бутилированной
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    Ученые объяснили, почему вода из-под крана полезнее бутилированной

    10:09  28 Ноября 2017
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    Ученые объяснили, почему вода из-под крана полезнее бутилированной

    Детройт (Мичиган, США), 28 ноября. Научные сотрудники из Мичиганского университета определили, что вода из-под крана полезнее бутилированной. Об этом пишет специализированное издание Science Daily. 

    Американские эксперты проанализировали данные 15 тыс. жителей в возрасте до 19 лет. В результате оказалось, что у тех подростков, которые пили водопроводную воду, эмаль зубов была крепче, они также меньше страдали от кариеса, сообщает «Свободная пресса»

    Ученые объяснили, почему вода из-под крана полезнее бутилированной

    Эксперты объяснили результат тем, что в обычной воде имеется огромное количество фтора, который предотвращает вымывание кальция из костей. Однако, отметили медики, у трех процентов участников исследования было повышено содержание свинца в крови.

    Впрочем, специалисты уверены, что употребление бутилированной воды не снижает риски попадания свинца в организм, зато значительно ограничивает естественное фторирование зубов, что влияет на красоту и здоровье зубной эмали.

     

    Автор: Дана Балан
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    #сша #ученые #наука #вода #зубы #фтор
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