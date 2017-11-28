Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Украина
Тука рассказал, как «агенты Кремля» заполонили Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тука рассказал, как «агенты Кремля» заполонили Украину

    10:17  28 Ноября 2017
    59

    Тука рассказал о «вражеских агентах» на Украине

    Киев, 28 ноября. Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука заявил, что «агенты вражеского государства» есть во всех уголках страны.

    В эфире телеканала ICTV украинский политик заявил, что этих «агентов» можно обнаружить и в Донбассе, и в Закарпатье, и в Верховной раде Украины.

    «Эти люди — хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками, «пятой колонной», как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства», — заявил он.

    Тука выразил уверенность, что «концентрация агентов в Донбассе не меньше, чем в Верховной раде или в Закарпатье». Политик считает, что они есть и во властных структурах, в правоохранительных органах, в СМИ, в неправительственных общественных организациях.

    Ранее Тука заявил, что Украина не будет признавать дипломы, выданные на территории ДНР и ЛНР. Вопрос признания дипломов будет обсуждаться в будущем, но власти Киева вряд ли изменят свое решение, добавил он.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #верховная рада #тука
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть