Тука рассказал, как «агенты Кремля» заполонили Украину

Киев, 28 ноября. Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Георгий Тука заявил, что «агенты вражеского государства» есть во всех уголках страны.

В эфире телеканала ICTV украинский политик заявил, что этих «агентов» можно обнаружить и в Донбассе, и в Закарпатье, и в Верховной раде Украины.

«Эти люди — хотите, называйте их агентами влияния, хотите, называйте их шпионами, разведчиками, «пятой колонной», как угодно. Эти агенты вражеского государства присутствуют на всей территории нашего государства», — заявил он.

Тука выразил уверенность, что «концентрация агентов в Донбассе не меньше, чем в Верховной раде или в Закарпатье». Политик считает, что они есть и во властных структурах, в правоохранительных органах, в СМИ, в неправительственных общественных организациях.

Ранее Тука заявил, что Украина не будет признавать дипломы, выданные на территории ДНР и ЛНР. Вопрос признания дипломов будет обсуждаться в будущем, но власти Киева вряд ли изменят свое решение, добавил он.