Город будущего на Марсе будет напоминать лес под куполом

Нью-Йорк, 28 ноября. Ученые из Массачусетского технологического института (МТИ) представили для конкурса Mars City принципиально новый проект колонии на Марсе. По идее разработчиков, предполагаемая колония, получившая название Redwood Forest, будет напоминать лес и копировать разветвленную систему связей в настоящих лесах.

Колония, в которой смогут жить примерно 10 тысяч человек, будет представлять из собой группу из более чем 200 куполов, соединенных между собой подземными переходами. Каждый из куполов в проекте разработчиков представляет собой «дерево», а все они вместе — лес, соединенный подземными «корнями».

Beautiful Mars City Design from Prof. Caitlyn Mueller and Valentina Sumini @MITEngineering called Redwood Forest. Domes above for heat & oxygen generation, habitat below the surface. https://t.co/BswNHOhvM9 pic.twitter.com/Sg2eM8gtze — Judith Szepesi (@Judith_IP) November 28, 2017

«Наш город на Марсе будет физически и функционально напоминать лес, используя местные ресурсы, такие как лед и воду, реголит или почву и Солнце для поддержания жизни, — заявила исследователь МТИ Валентина Сумини. — Проект леса также символизирует потенциал роста — как будто природа будет распространяться по марсианскому ландшафту».

Каждый из куполов на поверхности будет состоять из полых ячеек, заполненных водой, отмечает телеканал «Подмосковье 360°» — это позволит защитить обитателей купола от вредной радиации и при этом использовать воду для создания кислорода для дыхания и водорода для ракетного топлива.