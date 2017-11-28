В Госдуме отреагировали на вторжение самолета США в Черное море

Над акваторией Черного моря российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета Соединенных Штатов P-8 Poseidon. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Балданзы, американский самолет в момент перехвата находился в международном пространстве и не совершал никаких действий, которые могли бы спровоцировать экипаж российского истребителя. Она назвала перехват небезопасным, пояснив, что российский Су-30 пролетел прямо перед Р-8 Poseidon, в результате чего американскому пилоту пришлось совершить резкий маневр. В результате самолет США попал в «очень сильную турбулентность». В Пентагоне уверены, что действия Су-30 могли привести к «серьезным травмам и ранениям» членов обоих экипажей.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН пролет американского военного самолета над Черным морем.

«Это в любом случае излишняя эскалация напряженности. И полеты американских самолетов над Черным морем — демонстрация поддержки руководства Украины. Кроме того, это проверка реакции ВКС Российской Федерации, наших подразделений, систем ПВО. Пытаются выявить изъяны, наблюдают за нашими действиями. Со стороны США продолжаются провокации, они носят активный характер.

Какие-то обвинения в нашу сторону совершенно необоснованны. Например, когда самолеты наших ВКС подлетают к границе, то Запад преподносит это как нарушение, провокацию. В любом случае, наших сил и средств, которые находятся в черноморском регионе, достаточно для того, чтобы отразить нападение противника. Откуда бы угроза ни исходила», — резюмировал Юрий Швыткин.