Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Весь мир
В Госдуме отреагировали на вторжение самолета США в Черное море
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме отреагировали на вторжение самолета США в Черное море

    9:56  28 Ноября 2017
    77

    Проверка реакции ВКС РФ: в Госдуме оценили вторжение самолета США в Черное море

    Над акваторией Черного моря российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета Соединенных Штатов P-8 Poseidon. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По словам Балданзы, американский самолет в момент перехвата находился в международном пространстве и не совершал никаких действий, которые могли бы спровоцировать экипаж российского истребителя. Она назвала перехват небезопасным, пояснив, что российский Су-30 пролетел прямо перед Р-8 Poseidon, в результате чего американскому пилоту пришлось совершить резкий маневр. В результате самолет США попал в «очень сильную турбулентность». В Пентагоне уверены, что действия Су-30 могли привести к «серьезным травмам и ранениям» членов обоих экипажей.

    Поддержка Украины

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН пролет американского военного самолета над Черным морем.

    Проверка реакции ВКС РФ: в Госдуме оценили вторжение самолета США в Черное море

    «Это в любом случае излишняя эскалация напряженности. И полеты американских самолетов над Черным морем — демонстрация поддержки руководства Украины. Кроме того, это проверка реакции ВКС Российской Федерации, наших подразделений, систем ПВО. Пытаются выявить изъяны, наблюдают за нашими действиями. Со стороны США продолжаются провокации, они носят активный характер.

    Какие-то обвинения в нашу сторону совершенно необоснованны. Например, когда самолеты наших ВКС подлетают к границе, то Запад преподносит это как нарушение, провокацию. В любом случае, наших сил и средств, которые находятся в черноморском регионе, достаточно для того, чтобы отразить нападение противника. Откуда бы угроза ни исходила», — резюмировал Юрий Швыткин.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что американский эсминец James Williams вошел в Черное море.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #вкс рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть