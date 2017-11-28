Названа сумма, которую россияне потратили на элитные автомобили в 2017 году

Москва, 28 ноября. С начала года россияне потратили 45 миллиардов рублей на элитные автомобили, сообщили аналитики агентства «Автостат».

По данным экспертов, с января по октябрь текущего года жители России потратили порядка 45 миллиардов рублей на покупку элитных автомобилей. Только в октябре сумма таких затрат достигла 4,4 миллиарда рублей.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Mercedes-Benz S-класса. В этом году было продано 217 таких автомобилей. Серебро досталось BMW 7: за 10 месяцев в России было продано 138 автомобилей. Завершает тройку лидеров по спросу Cadillac XTS.

Эксперты обратили внимание, что россияне отдают предпочтение также Porsche Panamera, Audi A5 и Audi A6.