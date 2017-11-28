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Пожар на складе в Перми тушили 86 человек
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    Пожар на складе в Перми тушили 86 человек

    9:47  28 Ноября 2017
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    Пожар на складе в Перми тушили 86 человек

    Пермь, 28 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Перми: сгорел склад, в котором находились металлические изделия.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, пожар охватил здание № 76 на улице Героев Хасана сегодня, 28 ноября, в ночное время суток. Пламя охватило территорию площадью в 500 квадратных метров. На место пожара приехали огнеборцы, а также владельцы здания, сотрудники районной администрации и центра гигиены и эпидемиологии.

    Сотрудникам пожарно-спасательного отряда удалось ликвидировать пожар около шести часов утра по московскому времени. В ведомстве отметили, что в тушении возгорания участвовали 28 единицы техники и 86 человек личного состава. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара. По последним данным, пострадавших в ЧП нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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