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В провинции Дейр-эз-Зор восстановлено движение автобусов
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    В провинции Дейр-эз-Зор восстановлено движение автобусов

    9:48  28 Ноября 2017  /обновлено: 9:50  28 Ноября 2017
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    В провинции Дейр-эз-Зор восстановлено движение автобусов

    Дейр-эз-Зор, 28 ноября. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор впервые после начала гражданской войны возобновилось движение автобусов.

    Как сообщает телеканал «ТВ Центр», ежедневно в регион прибывают в среднем шесть машин из Дамаска, которые везут людей в освобожденный от террористов город. До этого местным жителям приходилось добраться домой самостоятельно.

    Житель Дэйр эз-Зора Али Адирхан рассказал о том, как сложен ранее был путь домой, а также поблагодарил российских военных за оказанную стране помощь в освобождении от ИГИЛ1 (запрещена в РФ):

    «Еще недавно я и думать не мог о том, чтобы вернуться домой: там были игиловцы, дороги заминированы. Да и сообщения не было автобусного. Я бы не решился на такую поездку. И знаете, я очень хочу поблагодарить ваших военных, ведь это благодаря им у нас появилась надежда на мир, благодаря их отваге я сегодня еду домой», – рассказал Адирхан.

    В настоящее время дороги, ведущий в Дейр-эз-Зор полностью разминированы.

    Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с Дамаском и потенциальными участниками миссии возможность введения миротворцев в зоны деэскалации в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #инфраструктура
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