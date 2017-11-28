В провинции Дейр-эз-Зор восстановлено движение автобусов

Дейр-эз-Зор, 28 ноября. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор впервые после начала гражданской войны возобновилось движение автобусов.

Как сообщает телеканал «ТВ Центр», ежедневно в регион прибывают в среднем шесть машин из Дамаска, которые везут людей в освобожденный от террористов город. До этого местным жителям приходилось добраться домой самостоятельно.

Житель Дэйр эз-Зора Али Адирхан рассказал о том, как сложен ранее был путь домой, а также поблагодарил российских военных за оказанную стране помощь в освобождении от ИГИЛ1 (запрещена в РФ):

«Еще недавно я и думать не мог о том, чтобы вернуться домой: там были игиловцы, дороги заминированы. Да и сообщения не было автобусного. Я бы не решился на такую поездку. И знаете, я очень хочу поблагодарить ваших военных, ведь это благодаря им у нас появилась надежда на мир, благодаря их отваге я сегодня еду домой», – рассказал Адирхан.

В настоящее время дороги, ведущий в Дейр-эз-Зор полностью разминированы.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с Дамаском и потенциальными участниками миссии возможность введения миротворцев в зоны деэскалации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.