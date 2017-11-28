Донбасс: ВСУ более 25 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Донецк, 28 ноября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки более 25 раз нарушили режим прекращения военных действий. Об этом заявили во вторник в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР).

По имеющимся данным, за минувший день украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

ВСУ обстреляли населенные пункты республики из гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем киевских силовиков оказались районы 15 населенных пунктов ДНР.

По последним данным, жертв и пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики.