AliExpress назвал самый популярный товар «черной пятницы» в России

Москва, 28 ноября. Специалисты одной из крупнейших в мире компаний интернет-торговли AliExpress рассказали, какие товары во время «черной пятницы» пользовались наибольшим спросом в России.

«Рекордсменом по росту интереса у покупателей на неделе перед «Черной пятницей» стал запрос «телевизор», — сообщили в AliExpess, отметив, что пользователи почти в семь раз чаще спрашивали о телевизорах в эту «черную пятницу».

Тем не менее, лидером по продажам ни один из представленных на рынке телевизоров стать не смог — из более чем 300 товаров, представленных на распродажах AliExpress, наиболее популярными оказались электрические зубные щетки Oral-B, сообщает «Свободная пресса».

На втором месте по популярности ожидаемо оказались недорогие ноутбуки от китайской компании Lenovo, а остальные места в пятерке лидеров заняли смартфоны. Четвертое и пятое места заняла продукция Apple — iPhone SE и iPhone 7 — но их сумел опередить их вечный конкурент Samsung Galaxy A5, который занял третье место по продажам в «черную пятницу».

Как отмечает Lenta.ru, в «черную пятницу» россияне потратили 30 миллиардов рублей. Общее количество россиян, купивших что-то на проводящихся в пятый раз распродажах, достигает 20 млн человек.