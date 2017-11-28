Москва, 28 ноября. В январе будущего года глава Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

Напомним, в ноябре министерство образования России провело конкурс сочинений под названием «Россия, устремленная в будущее» среди учеников старших классов.

По информации «Газеты.Ru», возможно, что с победителями может встретиться российский лидер. Как отметил один из источников издания, «для начала необходимо будет посмотреть, что дети написали», а потом уже будет принято окончательное решение.

Еще один источник издания также сообщил, что встреча Путина со школьниками вполне может состояться. По словам собеседника, это может произойти «где-то в январе».

Напомним, 1 сентября этого года Путин провел школьный урок под названием «Россия, устремленная в будущее», где и предложил ученикам написать сочинение на данную тему.

Владимир Путин. Биография