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Общество
Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений
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    Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений

    10:00  28 Ноября 2017
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    Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений

    Москва, 28 ноября. В январе будущего года глава Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

    Напомним, в ноябре министерство образования России провело конкурс сочинений под названием «Россия, устремленная в будущее» среди учеников старших классов.

    По информации «Газеты.Ru», возможно, что с победителями может встретиться российский лидер. Как отметил один из источников издания, «для начала необходимо будет посмотреть, что дети написали», а потом уже будет принято окончательное решение. 

    Еще один источник издания также сообщил, что встреча Путина со школьниками вполне может состояться. По словам собеседника, это может произойти «где-то в январе».

    Путин может встретиться с победителями конкурса сочинений

    Напомним, 1 сентября этого года Путин провел школьный урок под названием «Россия, устремленная в будущее», где и предложил ученикам написать сочинение на данную тему. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #школьники #сочинения
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