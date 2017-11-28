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Общество
Шойгу проводил в последний путь Хворостовского
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    Шойгу проводил в последний путь Хворостовского

    9:33  28 Ноября 2017
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    Шойгу проводил в последний путь Хворостовского

    Москва, 28 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в гражданской панихиде по всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

    Шойгу приехал проводить в последний путь знаменитого певца. Прощание с Хворостовским проходило накануне, 27 ноября, в зале имени Чайковского Московской консерватории.

    Кроме министра обороны отдать дань уважения артисту пришли близкие и знакомые певца, а также поклонники его таланта. Люди стали собираться у входа в консерваторию еще затемно.

    Шойгу проводил в последний путь Хворостовского

    Напомним, Хворостовский боролся со злокачественной опухолью мозга. Артиста не стало 22 ноября.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #шойгу #хворостовский #прощание #панихида
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