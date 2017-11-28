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Россия и Сирия обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации
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    Россия и Сирия обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации

    9:20  28 Ноября 2017
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    Россия и Сирия обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации

    Москва, 28 ноября. Россия обсуждает с Дамаском и потенциальными участниками миссии возможность введения миротворцев в зоны деэскалации в Сирии.

    Об этом заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

    «Эта идея время от времени обсуждается и нами, и сирийцами, и потенциальными участниками такой миссии», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что некоторые государства дают понять, что они готовы участвовать в миротворческой операции, но при определенных условиях финансирования, страховки, работы.

    На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

    Ранее сообщалось, что Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия #миротворцы
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