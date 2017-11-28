Россия и Сирия обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации

Москва, 28 ноября. Россия обсуждает с Дамаском и потенциальными участниками миссии возможность введения миротворцев в зоны деэскалации в Сирии.

Об этом заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

«Эта идея время от времени обсуждается и нами, и сирийцами, и потенциальными участниками такой миссии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что некоторые государства дают понять, что они готовы участвовать в миротворческой операции, но при определенных условиях финансирования, страховки, работы.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Ранее сообщалось, что Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки.