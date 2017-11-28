Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию

Дамаск, 28 ноября. Одновременно с победой сирийской армии над боевиками, до которой остались считанные недели, в Дамаске начнется процесс политического урегулирования. На сегодняшний день идет работа над подготовкой к переговорам по послевоенному устройству, а также определяется состав их участников.

Накануне в дипломатическом ведомстве Сирии заявили, что не имею возражений относительно участия ООН в обсуждении и выработке решений по вопросу дальнейшего будущего САР. Правда, в сирийском МИД подчеркнули, что при этом требуют от организации «уважать суверенитет и провозглашенное уставом ООН право народов на самоопределение, а также не вмешиваться во внутренние дела».

На деле официальная позиция Дамаска не выглядит жесткой, поскольку длительный конфликт показал, что именно такой подход к деятельности ООН не лишен смысла и действительно оправдан, пишет автор «Военного обозрения».

В течение последних лет ООН все реже выполняет возложенные на нее при формировании функции по поддержанию и укреплению мира и безопасности, а также развитию сотрудничества между странами. А в последнее время и вовсе напоминает платформу по защите западных стран и своих интересов, пишет издание.

Ранее сообщалось, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура впервые проведет встречу с делегацией оппозиции Сирии.