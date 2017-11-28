Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Новости Сирии
Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию

    9:20  28 Ноября 2017
    236

    Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию

    Дамаск, 28 ноября. Одновременно с победой сирийской армии над боевиками, до которой остались считанные недели, в Дамаске начнется процесс политического урегулирования. На сегодняшний день идет работа над подготовкой к переговорам по послевоенному устройству, а также определяется состав их участников.

    Накануне в дипломатическом ведомстве Сирии заявили, что не имею возражений относительно участия ООН в обсуждении и выработке решений по вопросу дальнейшего будущего САР. Правда, в сирийском МИД подчеркнули, что при этом требуют от организации «уважать суверенитет и провозглашенное уставом ООН право народов на самоопределение, а также не вмешиваться во внутренние дела». 

    Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию

    На деле официальная позиция Дамаска не выглядит жесткой, поскольку длительный конфликт показал, что именно такой подход к деятельности ООН не лишен смысла и действительно оправдан, пишет автор «Военного обозрения».

    В течение последних лет ООН все реже выполняет возложенные на нее при формировании функции по поддержанию и укреплению мира и безопасности, а также развитию сотрудничества между странами. А в последнее время и вовсе напоминает платформу по защите западных стран и своих интересов, пишет издание. 

    Сирия: Дамаск может подключить ООН к переговорам по послевоенному урегулированию

    Ранее сообщалось, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура впервые проведет встречу с делегацией оппозиции Сирии. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #оон #дамаск #мистура #политика #сирийский конфликт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть