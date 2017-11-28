Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Весь мир
Летчики ВКС РФ сбросили две тысячи бомб на учениях в ЮВО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Летчики ВКС РФ сбросили две тысячи бомб на учениях в ЮВО

    9:15  28 Ноября 2017
    98

    Летчики ВКС РФ сбросили две тысячи бомб на учениях в ЮВО

    Москва, 28 ноября. Самолеты ВКС РФ в рамках учений в Южном военном округе сбросили 2000 авиационных бомб.

    В рамках учений летчики совершили порядка 50 вылетов. Летчики отработали атаки на командные пункты предполагаемого противника, склады с боеприпасами, колонны бронетехники, а также скопления его живой силы.

    В результате было сброшено порядка двух тысяч авиационных бомб. В учениях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР.

    Как уточнятся, снаряды были сброшены с высоты около 200 метров. В это время самолеты разгонялись до тысячи километров в час.

    Летчики ВКС РФ сбросили две тысячи бомб на учениях в ЮВО

    Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #учения #юво #бомбы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть