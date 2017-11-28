Летчики ВКС РФ сбросили две тысячи бомб на учениях в ЮВО

Москва, 28 ноября. Самолеты ВКС РФ в рамках учений в Южном военном округе сбросили 2000 авиационных бомб.

В рамках учений летчики совершили порядка 50 вылетов. Летчики отработали атаки на командные пункты предполагаемого противника, склады с боеприпасами, колонны бронетехники, а также скопления его живой силы.

В результате было сброшено порядка двух тысяч авиационных бомб. В учениях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР.

Как уточнятся, снаряды были сброшены с высоты около 200 метров. В это время самолеты разгонялись до тысячи километров в час.

Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».