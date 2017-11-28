Украинская «нефть» дорожает. Колонка Олега Денежки

Украине грозит очередная катастрофа. Не то чтобы военная или, например, техногенная, к которым украинцы уже привыкли. На этот раз все гораздо серьезнее и трагичнее. Стране грозит потеря национального достояния — сала. Еще чуть-чуть, и Украина сало будет импортировать. Из Польши. А сало дорожает и дорожает…

Причем дорожает сало гораздо быстрее любого мяса и даже, прости господи, хамона. За последний год цена сала выросла на 68% и достигла цены в среднем около 150 рублей. Но в отдельных районах страны все обстоит еще хуже.



Например, в отдельных областях стоимость сала выросла более чем на 100%. В Одесской области за 11 месяцев оно подорожало на 101%, а в Николаевской — на 106%. И это притом, что и тот и другой регионы вполне себе сельскохозяйственные.

Отдельные украинские эксперты тут же отчитались о достижении очередного успеха, намекнув на рост благосостояния жизни украинцев. Вот, мол, в последние годы из-за трудностей с экономикой производства сала сократилось, но население приходит в норму и спрос на сало сильно вырос. На мясо пока не хватает, а сальцо вполне себе кошерно, хотя и не халяльно.

Да, можно представить себе, что в силу дороговизны мяса люди переходят на сало (хотя курица и диетичнее, и дешевле), однако снижение поставок в ноябре? Минутку. Поскольку свое розовое детство я каждое лето проводил у бабушки с дедушкой, причем хоть и в России, но в украинском селе, о сале я кое-что знаю.

Так вот, главный период откорма свиней — лето. Что вполне логично и разумно. Летом она нагуливает вес гораздо энергичнее. А забой начинают в сентябре.

Вот послушаем президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, который тоже называет рост цен результатом все тех же двух факторов: спрос и предложение. Капитализм, волшебная рука рынка.

«Украина сало никогда не экспортирует. То есть сало у нас — для внутреннего потребления. При этом в этом году на Украине довольно сильно выросли цены на мясо. Средняя цена на свинину за 10 месяцев 2017 года выросла почти на 40%. Есть несколько причин, в том числе связанных с тем, что было много заболеваний поросят, пришлось часть стада уничтожить. В связи с тем, что цена на мясо увеличилась, украинцы действительно переключились на сало», — заявил Охрименко в эфире одного украинского онлайн-радио.

Ну, вообще-то, от сала украинцы никогда и не отключались. А вот про экспорт господин Охрименно лукавит. Основным рынком экспорта украинского сала всегда была Россия. Вот только рынок этот они добровольно и сознательно потеряли.

Что же касается уничтоженных поросят, то каждый такой случай — это ЧП, и уничтожают не часть поголовья. Во избежание эпидемии очаг локализуется. Уничтожаются все животные.

А учитывая уровень коррупции на Украине, в том числе и на санэпидемстанциях, думаю, устроить списание вполне себе здорового поголовья не составляло труда. А дольше ловкость рук: продаем часть поросят на выкорм населению. Кто их считать будет? Эксгумировать? Выписывать права и вешать номера?

А вот теперь о настоящей причине. Это снижение кормовой базы. Любой знакомый со свиньями (хотя бы с одной, но лично) скажет вам, что срок выкорма свиньи до товарного состояния, что бы мясо и сало оправдало затраты, составляет от пяти-шести месяцев (лучше восемь), а вес должен быть не менее 120 кг.

И все это время свинью надо кормить. И греть. Хотя бы минимально. И все это время никаких доходов, одни расходы.

А чем кормят свиней? Пищевыми отходами, которые в то самое мое розовое детство можно было бесплатно вывезти из заводских и школьных столовых. А много сейчас на Украине таких заведений? А нет вовсе.

Вторым источником в том же самом моем детстве был хлеб. Да, дешевый хлеб из магазинов. Сейчас его называют «социальным». Есть он сейчас на Украине? Его пенсионерам не хватает.

Еще важным фактором для быстрого набора веса были овощи и зерновые. А тут, привет дорогие украинцы от Евросоюза. На высадки кормовых сортов введены квоты. Пашни усиленно сдаются в аренду западным агрофирмам. И рапс там, убивая землю, они выращивают вовсе не на корм скоту.

Вот и выходит, что уже к концу весны многие вынуждены начинать забой свиней. Худых и тощих. Там не то что сала — там и мяса немного. Но выхода нет. Кормить нечем и дорого. И вот к декабрю — дефицит. Кончается не сало. Кончаются свиньи. Снижается поголовье скота.

Хотя в Верховной раде…