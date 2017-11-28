Два боевика ликвидированы в результате спецоперации в иракском Киркуке

Киркук, 28 ноября. Два боевика террористической организации «Исламское государство» ликвидированы, еще восемь арестованы в результате проведения операции по обеспечению безопасности в иракском Киркуке, сообщили военные источники в Ираке.

Операция проводилась на юго-западе города. Войска безопасности Ирака провели кампанию против запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

«Была начата операция по зачистке оставшихся укрытий боевиков ИГ1, которые сбежали к северу от Гайи в направлении региона Аль-Заб», — цитируют источники местные СМИ.

В результате восемь боевиков была арестованы, еще двое ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.