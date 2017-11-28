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Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный»
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    Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный»

    9:06  28 Ноября 2017
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    Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный»

    Благовещенск, 28 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» сегодня успешно стартовала с площадки российского космодрома «Восточный». Ракета доставит на орбиту созданный в России космический аппарат метеорологической разведки «Метеор-М» №2–1 и еще 18 малых спутников, созданных в России, США, Канаде, Норвегии, Швеции и Японии.

    Запуск состоялся в точности по графику, в 8.41 по московскому времени. Вскоре после этого, после выхода из верхних слоев атмосферы, от ракеты-носителя отделился разгонный блок «Фрегат», который выведет спутниковую группировку на заданную орбиту.

    Ракета-носитель «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный»

    Как отмечает RT, среди доставленных на орбиту аппаратов — созданный студентами МГТУ имени Баумана опытный космический аппарат «Бауманец», десяток американских малых спутников LEMUR, которые используются для мониторинга положения морских судов и параметров атмосферы, а также ряд других космических аппаратов: японский IDEA OSG 1, норвежский AISSat 3, два коммерческих аппарата Landmapper-BC от американской компании Astro Digital.

    Напомним, ранее стало известно, что третий запуск с «Восточного» состоится 22 декабря.

    Автор: Валентин Меликов
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