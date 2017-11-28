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Общество
Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске
Общество
Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске
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    Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске

    8:41  28 Ноября 2017
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    Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске

    Курск, 28 ноября. В Курске накануне прошли съемки программы известной телеведущей Елены Летучей «Летучий отряд».

    Как сообщает «Газета.ru», в центре внимания Первого канала — свалка на улице Голубиной, которая образовалась десять лет назад, постоянно ширится и грозит экологической катастрофой.

    Летучая планировала обсудить острый вопрос с мэром Курска, для чего пришла в городскую администрацию. Однако дальше первого заместителя градоначальника ее не пустили.

    Напомним, что в авторской программе «Летучий отряд» поднимают проблемы работы социальных учреждений — школ и больниц. 

    Автор: Константин Терехов
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    #курск #первый канал #елена летучая #летучий отряд
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