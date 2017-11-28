Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске

Курск, 28 ноября. В Курске накануне прошли съемки программы известной телеведущей Елены Летучей «Летучий отряд».

Как сообщает «Газета.ru», в центре внимания Первого канала — свалка на улице Голубиной, которая образовалась десять лет назад, постоянно ширится и грозит экологической катастрофой.

Летучая планировала обсудить острый вопрос с мэром Курска, для чего пришла в городскую администрацию. Однако дальше первого заместителя градоначальника ее не пустили.

Напомним, что в авторской программе «Летучий отряд» поднимают проблемы работы социальных учреждений — школ и больниц.