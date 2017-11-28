Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки

Анкара, 28 ноября. Турецкая армия планирует атаковать крупнейший курдский город в Сирии в ближайшие два дня.

Об этом сообщил министр обороны Турции Нур Эльдин Янкили. Как ранее заявлял глава военного ведомства, Африн представляет реальную угрозу.



Янкили добавил, что турецкие вооруженные силы завершили строительство третьего наблюдательного пункта на севере Идлиба в рамках усиления присутствия в зонах деэскалации в северной Сирии.

Напомним, ранее стало известно о том, что армия Турции заняла сразу два плацдарма в провинциях Идлиб и Алеппо (на границах города Африн).

Непосредственно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что оружие, которые действующие на территории Сирийской Арабской Республики курды получают от Соединенных Штатов Америки, якобы передается боевикам из «Рабочей партии Курдистана» (РПК).