Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи проводят проверку после крушения вертолета в Тамбовской области
Политика
Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки

    8:55  28 Ноября 2017
    381

    Турция планирует военную операцию против курдов в Африне в ближайшие сутки

    Анкара, 28 ноября. Турецкая армия планирует атаковать крупнейший курдский город в Сирии в ближайшие два дня.

    Об этом сообщил министр обороны Турции Нур Эльдин Янкили. Как ранее заявлял глава военного ведомства, Африн представляет реальную угрозу. 
     
    Янкили добавил, что турецкие вооруженные силы завершили строительство третьего наблюдательного пункта на севере Идлиба в рамках усиления присутствия в зонах деэскалации в северной Сирии.

    Напомним, ранее стало известно о том, что армия Турции заняла сразу два плацдарма в провинциях Идлиб и Алеппо (на границах города Африн).

    Непосредственно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что оружие, которые действующие на территории Сирийской Арабской Республики курды получают от Соединенных Штатов Америки, якобы передается боевикам из «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #турция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть