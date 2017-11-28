Ученые научились управлять поведением человека с помощью нейроимпланта

Сан-Диего, 28 ноября. Ученые из США впервые успешно провели операцию по вживлению в мозг человека нейроимпланта, который с помощью электромагнитных волн способен управлять человеческим настроением и поведением. Опыты в Калифорнийском университете и Массачусетского госпиталя проходили под управлением Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) в Пентагоне.

Данный случай стал первым в истории успешным вживлением человеку нейроимпланта с обратной связью.

Устройство работает следующим образом: установленный в черепную кость имплант считывает характерные волны, излучаемые мозгом, определяя состояние человека в данный момент и в ответ генерирует собственные электромагнитные колебания — создавая, таким образом, в мозгу результирующую электромагнитную волну, соответствующую заданным характеристикам, сообщает Nature.

Устройство уже испытали на шести добровольцах. Ученые надеются, что с его помощью удастся влиять на такие нервные расстройства, как депрессия и посттравматический стресс.