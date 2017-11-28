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Общество
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Экономика
Кабмин выделил более 11,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов РФ
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    Кабмин выделил более 11,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов РФ

    8:21  28 Ноября 2017
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    Кабмин выделил более 11,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов РФ

    Москва, 28 ноября. Российское правительство выделило 11,58 миллиардов рублей на поддержку бюджетов субъектов РФ.

    Как сообщают «Известия», соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте российского кабинета министров.

    Выделенные денежные средства должны быть направлены на финансовое обеспечение первоочередных расходов региональных бюджетов, в том числе – на заработную плату работников бюджетной сферы.

    Деньги из федерального центра получат 23 субъекта Российской Федерации, среди которых — Чечня, Ингушетия и Карелия, а также Ивановская, Орловская и Пензенская области и другие регионы.

    Автор: Константин Терехов
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    #дмитрий медведев #правительство рф
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