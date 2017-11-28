Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске
Экономика
Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада

    8:31  28 Ноября 2017
    59

    Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада

    Москва, 28 ноября. Российский газовый бизнес нашел способ ослабить давление западных санкций: в последнее время усиленное внимание на газовом рынке привлекают проекты и контракты, связанные с продажей сжиженного углеводородного газа (СУГ), который применяется для заправки транспортных средств и различной техники. СУГ с готовностью покупает Европа, поскольку пока что этот новый сегмент рынка не попал под санкции.

    За последнее время «Газпром» успел представить свое газомоторное топливо на рынках Латинской Америки — так, например, был подписан меморандум о намерениях с боливийской компанией YPFB. В дальнейшем Боливия может стать «плацдармом» для развития присутствия «Газпрома» в странах Латинской Америки. 

    Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада

    Аналогичный документ о намерениях был подписан и с Израилем  — эта страна также воспринимается, как площадка для продвижения продуктов «Газпрома» на региональном рынке. На Ближнем Востоке ведется работа как по заключению контракта с Египтом, так и с другими странами региона.

    Как отмечает «Ньюинформ», эти факты говорят о том, что российская газовая промышленность смогла найти новую точку опоры в сегменте сжиженного углеводородного газа — при этом на мировых рынках российский СУГ появится первым, пока газовая промышленность других стран, не отягощенная санкциями, продолжает развивать традиционные виды газового сбыта.

    Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть