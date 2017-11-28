Россия вышла на новый сегмент газового рынка, несмотря на санкции Запада

Москва, 28 ноября. Российский газовый бизнес нашел способ ослабить давление западных санкций: в последнее время усиленное внимание на газовом рынке привлекают проекты и контракты, связанные с продажей сжиженного углеводородного газа (СУГ), который применяется для заправки транспортных средств и различной техники. СУГ с готовностью покупает Европа, поскольку пока что этот новый сегмент рынка не попал под санкции.

За последнее время «Газпром» успел представить свое газомоторное топливо на рынках Латинской Америки — так, например, был подписан меморандум о намерениях с боливийской компанией YPFB. В дальнейшем Боливия может стать «плацдармом» для развития присутствия «Газпрома» в странах Латинской Америки.

Аналогичный документ о намерениях был подписан и с Израилем — эта страна также воспринимается, как площадка для продвижения продуктов «Газпрома» на региональном рынке. На Ближнем Востоке ведется работа как по заключению контракта с Египтом, так и с другими странами региона.

Как отмечает «Ньюинформ», эти факты говорят о том, что российская газовая промышленность смогла найти новую точку опоры в сегменте сжиженного углеводородного газа — при этом на мировых рынках российский СУГ появится первым, пока газовая промышленность других стран, не отягощенная санкциями, продолжает развивать традиционные виды газового сбыта.