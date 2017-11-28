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Сеул задействовал радар для отслеживания сигналов с базы КНДР
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    Сеул задействовал радар для отслеживания сигналов с базы КНДР

    7:54  28 Ноября 2017
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    Сеул задействовал радар для отслеживания сигналов с базы КНДР

    Сеул, 28 ноября. Радар для слежения за баллистическими ракетами задействовали военные Южной Кореи.

    Как сообщают «Известия», сделано это было после обнаружения радиосигналов в районе ракетной базы на территорию Северной Кореи. Кроме того, повышение активности радиосигналов зафиксировали военные из Японии и США.

    По данным СМИ Республики Корея, пуск баллистической ракеты может быть произведен в самые ближайшие дни. С другой стороны, те же источники предположили, что усиление радиосигналов связано с подготовкой к регулярно проводимым зимним военным учениям.

    Автор: Константин Терехов
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    #кндр #южная корея
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