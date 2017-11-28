Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР

Луганск, 28 ноября. Киевские военнослужащие пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По информации военного ведомства ЛНР, за прошедший понедельник киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты республики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Как отметил источник в военном ведомстве ЛНР, обстрелам подверглись позиции народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Красный Яр, а также Калиновка.

В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 60 снарядов, уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР.