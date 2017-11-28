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Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР
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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР

    7:58  28 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР

    Луганск, 28 ноября. Киевские военнослужащие пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По информации военного ведомства ЛНР, за прошедший понедельник киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты республики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

    Как отметил источник в военном ведомстве ЛНР, обстрелам подверглись позиции народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Красный Яр, а также Калиновка. 

    Донбасс: ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР

    В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 60 снарядов, уточнили в ведомстве. 

    Напомним, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) семь раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #новороссия
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