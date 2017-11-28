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Происшествия
В центре Барнаула столкнулись три иномарки
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    В центре Барнаула столкнулись три иномарки

    7:49  28 Ноября 2017
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    В центре Барнаула столкнулись три иномарки

    Барнаул, 28 ноября. В центре Барнаула столкнулись три иномарки, один из автомобилей оказался на трамвайных путях. В центре Барнаула столкнулись три иномарки, один из автомобилей заблокировал трамвайные пути. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «Алтапресс».

    По данным издания, авария произошла ночью 27 ноября на перекрестке улицы Крупсой и Красноармейского проспекта. Столкнулись сразу три иномарки: Audi A7, Hyundai Solaris и внедорожник Toyota RAV 4. Пострадавших в результате ДТП нет. После аварии один из автомобилей оказался на трамвайных путях.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле задержали полицейского, который прятал пакеты с наркотиками. При обыске у стража порядка нашли восемь грамм синтетических наркотических веществ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #барнаул
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