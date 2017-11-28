«Пабличные игры» набрали около 219 млн просмотров в сети

Москва, 28 ноября. Видеозапись реалити-шоу «Пабличные игры» в «Вконтакте» пользователи просмотрели свыше 219 миллионов раз.

Как сообщает РИА Новости, первое реалити-шоу в российской соцсети формата 24/7 транслировалось в реальном времени в различных сообществах его участников с 9 октября по 25 ноября.

«Мы рады, что первый в мире подобный проект был реализован на платформе ВКонтакте. Паблики доказали — они способны создавать популярный уникальный видеоконтент», — отметил исполнительный директор соцсети Дмитрий Сергеев.

Шоу «Пабличные игры» выявило двух победителей, который получат каждый по три миллиона рублей: это — москвич Алекс Таппер (MDK) и житель Минска Виктор Касавцев («БОРЩ»).

Добавим, что всего в реалити-шоу «Пабличные игры участвовали 28 молодых людей и девушек из 11 городов и трех стран. Всего же заявки на участие подали более 90 тысяч человек.