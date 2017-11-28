Приезд Путина на Архиерейский собор РПЦ подчеркнет важную роль церкви — эксперт

Москва, 28 ноября. Приезд главы российского государства Владимира Путина на Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который состоится на текущей неделе в столичном храме Христа Спасителя, говорит о важной роли церкви в современном обществе. Таким мнением поделился глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что в течение последних лет, когда проводится Архиерейский собор Русской православной церкви, российский президент обращается к его участникам с приветствием.

«Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе», — передает слова Легойды РИА Новости.

Он также отметил, что встречи главы РФ с архиереями были и раньше, но в те годы проходили в Кремле. По мнению специалиста, приезд Путина «подчеркивает особое отношение к церкви, высокую оценку ее значения в жизни государства и общества».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин собирается посетить Архиерейский собор.

Владимир Путин. Биография