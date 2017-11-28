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Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения-2019»
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    Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения-2019»

    7:34  28 Ноября 2017
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    Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения-2019»

    Москва, 28 ноября. Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения» в 2019 году, в 2018 году конкурс пройдет в Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Первый канал. Всемирная сеть» сообщает РИА Новости.

    «Россия подаст заявку на проведение этого мероприятия на 2019 год, пока это в стадии обсуждения. После подачи заявки комитет EBU примет решение», — цитирует собеседника из пресс-службы компании агентство.

    В будущем году «Детское Евровидение» пройдет в Минске, так как Белоруссия заранее заявил о желании принять конкурс.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в проходившем в Тбилиси конкурсе победила россиянка Полина Богусевич. Второе и третье места достались Григоле Кипшидзе из Грузии и Изабелле Кларк из Австралии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #детское евровидение
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