Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске
Спорт
«Ахмат» заинтересован в услугах экс-нападающего ЦСКА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Ахмат» заинтересован в услугах экс-нападающего ЦСКА

    8:12  28 Ноября 2017
    36

    «Ахмат» заинтересован в услугах экс-нападающего ЦСКА

    Грозный, 28 ноября. В последнее время футбольный клуб «Ахмат» ищет усиление на бразильском трансферном рынке — лишь минувшим летом клуб приобрел сразу четырех футболистов из Бразилии. 

    Как пишет газета «Известия», в зимнее трансферное окно боссы «Ахмата» планируют усилиться еще одним игроком из Южной Америки. Грозненцы активно интересуются 30-летним Жуаном Алвесом де Ассис Силвой, более известным как Жо. 

    По словам собеседника, в настоящее время между сторонами идут переговоры.

    «Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский «Коринтианс», и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба», — отметил источник. 

    Собеседник также добавил, что переговоры проходят в положительном русле, но, невзирая на обоюдную заинтересованность сторон в соглашении, говорить о переезде Жо в Россию пока рано. 

    Напомним, нападающий Жо провел два сезона в столичном ЦСКА (2006-2008). 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #грозный #ахмат #трансферы #жо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть