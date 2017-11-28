«Ахмат» заинтересован в услугах экс-нападающего ЦСКА

Грозный, 28 ноября. В последнее время футбольный клуб «Ахмат» ищет усиление на бразильском трансферном рынке — лишь минувшим летом клуб приобрел сразу четырех футболистов из Бразилии.

Как пишет газета «Известия», в зимнее трансферное окно боссы «Ахмата» планируют усилиться еще одним игроком из Южной Америки. Грозненцы активно интересуются 30-летним Жуаном Алвесом де Ассис Силвой, более известным как Жо.

По словам собеседника, в настоящее время между сторонами идут переговоры.

«Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский «Коринтианс», и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба», — отметил источник.

Собеседник также добавил, что переговоры проходят в положительном русле, но, невзирая на обоюдную заинтересованность сторон в соглашении, говорить о переезде Жо в Россию пока рано.

Напомним, нападающий Жо провел два сезона в столичном ЦСКА (2006-2008).