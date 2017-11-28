Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода
Происшествия
В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода

    7:20  28 Ноября 2017
    59

    В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода

    Уфа, 28 ноября. На 49-м км трассы Уфа — Оренбург в ДТП с двумя фурами пострадал пешеход. Об этом сообщают местные СМИ.

    Столкнулись две фуры, которые двигались в попутном направлении. Авария произошла, когда перед передним грузовиком возник пешеход. Пытаясь избежать аварии, водитель фуры предпринял экстренное торможение, но задел пешехода крылом. В это время в грузовик врезалась ехавшая следом фура. В ДТП пострадал пешеход. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Волоколамском районе Московской области в ДТП погибли три человека. Авария произошла на 129-м км трассы М9.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #башкирия #пострадавшие #фуры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть