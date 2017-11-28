В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода

Уфа, 28 ноября. На 49-м км трассы Уфа — Оренбург в ДТП с двумя фурами пострадал пешеход. Об этом сообщают местные СМИ.

Столкнулись две фуры, которые двигались в попутном направлении. Авария произошла, когда перед передним грузовиком возник пешеход. Пытаясь избежать аварии, водитель фуры предпринял экстренное торможение, но задел пешехода крылом. В это время в грузовик врезалась ехавшая следом фура. В ДТП пострадал пешеход. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Волоколамском районе Московской области в ДТП погибли три человека. Авария произошла на 129-м км трассы М9.