Эксперт: У «Зенита», «Спартака» и ЦСКА еще есть шансы побороться за золото

Москва, 28 ноября. В минувший понедельник столичный «Спартак» уверенно победил петербургский «Зенит» в центральном матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Как напомнил экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов, на старте сезона у «Зенита» уже был солидный очковый задел, сине-бело-голубые опережали своих преследователей на пять баллов.

На тот момент казалось, что чемпионство у «Зенита» в кармане, отметил он.

«По содержанию игры команда Манчини была сильнее всех, и ничто не предвещало спада. Но в итоге ситуация резко изменилась. Я уже не раз говорил, что наш чемпионат очень коварный. И главное его коварство в том, что мы проводим два разных национальных первенства в сезоне — до зимнего перерыва и после него», — напомнил эксперт.

Билялетдинов добавил, что бывало, когда весной команда существенно «отличалась от самой себя осеннего образца как в лучшую, так и в худшую сторону», пишут «Известия».

По мнению специалиста, у тройки лидеров (помимо «Локомотива» — Прим.ред.) — «Зенита», «Спартака» и ЦСКА — есть шансы побороться за золото.