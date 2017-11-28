Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ведущая Первого канала Елена Летучая проводит инспекцию в Курске
Технологии
Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС

    7:37  28 Ноября 2017
    532

    Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС

    Москва, 28 ноября. В настоящее время ученые на Земле проводят исследования бактерий, обнаруженных на поверхности российского модуля Международной космической станции. Как рассказали космонавты, бактерии были обнаружены на мазках, которое с помощью ватных дисков берут космонавты с поверхности модуля.

    «На этих тампонах обнаружились бактерии, которых ранее не было при запуске МКС, — передает телеканал «Подмосковье 360°» слова российского космонавта Антона Шкаплерова. — Выходит, что они прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки».

    Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС

    Как пояснил космонавт, мазки берутся на различных местах модуля с целью определения уровня внешних загрязнений — например, остатками отработанного топлива — однако на них стали появляться микроорганизмы. Образцы были доставлены на Землю. Ученые в ЦНИИмаш не исключают, что часть этих бактерий может иметь внеземное происхождение.

    «Их внеземное происхождение не исключается, но чтобы сказать, что они неземные, нужно провести еще очень большие исследования», — пояснила ТАСС главный специалист по исследованиям на МКС ЦНИИмаш Елена Шубралова.

    Как отмечает «Ньюинформ», обнаруженные на мазках бактерии не опасны для космонавтов и людей на Земле. Они отличаются своей сопротивляемость к неблагоприятным условиям окружающей среды — например, обнаруженные на поверхности станции бактерии Bacillus pumilus способны выдерживать перепады температуры от -150 до +150 градусов и воздействие космического излучения.

    Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть