Ученые обнаружили живые бактерии на поверхности российского модуля МКС

Москва, 28 ноября. В настоящее время ученые на Земле проводят исследования бактерий, обнаруженных на поверхности российского модуля Международной космической станции. Как рассказали космонавты, бактерии были обнаружены на мазках, которое с помощью ватных дисков берут космонавты с поверхности модуля.

«На этих тампонах обнаружились бактерии, которых ранее не было при запуске МКС, — передает телеканал «Подмосковье 360°» слова российского космонавта Антона Шкаплерова. — Выходит, что они прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки».

Как пояснил космонавт, мазки берутся на различных местах модуля с целью определения уровня внешних загрязнений — например, остатками отработанного топлива — однако на них стали появляться микроорганизмы. Образцы были доставлены на Землю. Ученые в ЦНИИмаш не исключают, что часть этих бактерий может иметь внеземное происхождение.

«Их внеземное происхождение не исключается, но чтобы сказать, что они неземные, нужно провести еще очень большие исследования», — пояснила ТАСС главный специалист по исследованиям на МКС ЦНИИмаш Елена Шубралова.

Как отмечает «Ньюинформ», обнаруженные на мазках бактерии не опасны для космонавтов и людей на Земле. Они отличаются своей сопротивляемость к неблагоприятным условиям окружающей среды — например, обнаруженные на поверхности станции бактерии Bacillus pumilus способны выдерживать перепады температуры от -150 до +150 градусов и воздействие космического излучения.