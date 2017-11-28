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Кургинян о спорах с либералами: Народ разбирается
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    Кургинян о спорах с либералами: Народ разбирается

    7:06  28 Ноября 2017
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    Кургинян о спорах с либералами: Народ разбирается

    Москва, 28 ноября. Лидер движения «Суть времен» Сергей Кургинян рассказал, почему народ поддерживает консерваторов, а не либералов. Мнение эксперт озвучил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 24».

    По мнению эксперта, либеральная часть правящего класса обладает в СМИ большими возможностями, чем консервативная. Однако в борьбе за народную поддержку выигрывают консервативные силы. В пример он привел победу Дональда Трампа, который доносил свою позицию через Twitter и немногие консервативные СМИ, на президентских выборах в США.

    Кургинян отметил, что Россия также существует в «консервативном мейнстриме». Об этом свидетельствуют итоги дискуссий с либеральной оппозицией на телевидении. Телеведущий напомнил, что Кургинян не проиграл ни одного поединка с носителями либеральных идей. На это эксперт заметил, что дело не в качестве оппонентов, а в том, что «народ разбирается».

    «Но тогда надо сказать, что по директиве Кремля собирают идиотов, у которых мы выигрываем. Но это же не так. Мы выигрываем у уважаемых людей, вполне умеющих аргументировать. А значит, народ разбирается!», — заключил Кургинян.

    Автор: Виталий Малясев
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    #соловьев #кургинян #вечер с владимиром соловьевым
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