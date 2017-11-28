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Samsung создала графеновый аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут
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    Samsung создала графеновый аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут

    7:11  28 Ноября 2017
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    Samsung создала графеновый аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут

    Сеул, 28 ноября. Специалисты корейской корпорации Samsung создали аккумулятор, в котором используются «графеновые шарики» вместо обычных литий-ионных элементов питания. Скорость зарядки новинки гораздо выше, чем у традиционных аккумуляторов — графеновая батарея для смартфона способна зарядиться всего за 12 минут.

    Графен — открытое российскими учеными вещество, представляющее собой чрезвычайно тонкие слои углерода. Графеновые элементы обладают крайне высокой электропроводностью.

    Samsung создала графеновый аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут

    Аккумуляторы на базе графена, сообщает «Инфореактор», служат дольше и способны работать без сбоев при температуре от 5 до 60 градусов Цельсия. Кроме того, аккумуляторы на основе графеновых шариков способны пройти 500 циклов зарядки и разрядки без потери первоначальной емкости.

    Samsung уже подала заявку на получение патентных прав в Южной Корее и США.

    Автор: Валентин Меликов
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