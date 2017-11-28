Samsung создала графеновый аккумулятор для зарядки телефона за 12 минут

Сеул, 28 ноября. Специалисты корейской корпорации Samsung создали аккумулятор, в котором используются «графеновые шарики» вместо обычных литий-ионных элементов питания. Скорость зарядки новинки гораздо выше, чем у традиционных аккумуляторов — графеновая батарея для смартфона способна зарядиться всего за 12 минут.

Графен — открытое российскими учеными вещество, представляющее собой чрезвычайно тонкие слои углерода. Графеновые элементы обладают крайне высокой электропроводностью.

Аккумуляторы на базе графена, сообщает «Инфореактор», служат дольше и способны работать без сбоев при температуре от 5 до 60 градусов Цельсия. Кроме того, аккумуляторы на основе графеновых шариков способны пройти 500 циклов зарядки и разрядки без потери первоначальной емкости.

Samsung уже подала заявку на получение патентных прав в Южной Корее и США.