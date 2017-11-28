Эксперты рекомендовали не приравнивать электронные сигареты к обычным

Москва, 28 ноября. Экспертный совет при российском Кабмине выступил против одинакового законодательного регулирования рынка электронных сигарет и обычных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Открытого правительства.

По мнению экспертов, такая мера «помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков». Совет правительства РФ предложил для «инновационных никотиносодержащих продуктов» вести отдельное законодательное регулирование.

«Это обеспечит возможность дальнейшей детализации правовых норм по мере появления новых данных об этих продуктах», — уточняется в опубликованном заявлении. При этом эксперты в целом поддержали Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2020 годы.