Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться 21-22 декабря

Астана, 28 ноября. Очередной, восьмой по счету раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике может пройти в столице Казахстана 21 и 22 декабря.

Информацию об этом распространило РИА Новости, ссылаясь на данные полученные от источника, владеющего ситуацией.

Как уточняется, даты еще согласовываются сторонами, однако, скорее всего, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике пройдет 21 и 22 декабря 2017 года.

