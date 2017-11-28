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Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться 21-22 декабря
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    Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться 21-22 декабря

    6:43  28 Ноября 2017  /обновлено: 7:20  28 Ноября 2017
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    Очередной раунд переговоров по Сирии может состояться 21-22 декабря

    Астана, 28 ноября. Очередной, восьмой по счету раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике может пройти в столице Казахстана 21 и 22 декабря.

    Информацию об этом распространило РИА Новости, ссылаясь на данные полученные от источника, владеющего ситуацией. 

    Как уточняется, даты еще согласовываются сторонами, однако, скорее всего, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирийской арабской республике пройдет 21 и 22 декабря 2017 года.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #астана
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