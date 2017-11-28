Вайнштейн добровольно покинул Гильдию режиссеров США
Вашингтон, 28 ноября. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн на фоне сексуального скандала покинул состав Гильдии режиссеров США.
Как сообщают «Известия», такое решение кинодеятель принял добровольно, не ожидая принудительного исключения из организации, к которой продюсер «относится с высочайшим уважением». Ранее Харви Вайнштейн из-за скандала был вынужден оставить все занимаемые посты, включая и в основанной, а также носящнй его имя компании.
Напомним, что скандал вокруг имени одного из самых успешных деятелей Голливуда начался после публикации в The New York Times. Продюсера обвинили в том, что он на протяжении 30 лет домогался женщин, с которыми работал. В общей сложности, в домогательствах Харви Вайнштейна обвинили более 80 женщин.