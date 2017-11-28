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Глава ВЦИОМ рассказал, кому доверяют и кого одобряют Россияне
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    Глава ВЦИОМ рассказал, кому доверяют и кого одобряют Россияне

    6:31  28 Ноября 2017
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    Глава ВЦИОМ рассказал, кому доверяют и кого одобряют Россияне

    Москва, 28 ноября. Генеральный директор и представитель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал о рейтингах доверия и одобрения россиян. Цифры эксперт озвучил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24».

    По словам Абрамова, в рейтинге доверия граждан президент России Владимир Путин занимает первую строчку. Более 50% россиян говорят о том, что президент — политик номер один в России, которому они доверяют.

    Но более интересным эксперт назвал рейтинг одобрения. При его составлении социологи спрашивают, действия каких институтов одобряют или не одобряют респонденты.

    «В России сейчас на первом месте в рейтинге одобрения армия — 90% населения Российской Федерации одобряют деятельность этого института. На втором месте президент — 82%, на третьем месте РПЦ — 75%, на четвертом — СМИ, 64%», — сообщил Абрамов.

    Ведущий отметил, что данные социологов противоречат лозунгам недовольных, которые говорят об отсутствии доверия к армии, президенту и церкви.

    «Получается что народ и те лозунги, которые бросают оппозиционеры — это из разных вселенных?», — уточнил Соловьев.

    Эксперт подтвердил, что не одобряют деятельность президента респонденты «из тех 10%, которые всегда будут «против». Еще 8% россиян, по словам Абрамова, «не определились».

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #вциом #соловьев #рейтинг #одобрение
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