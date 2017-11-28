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Власти Индонезии продлили закрытие аэропорта на Бали
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    Власти Индонезии продлили закрытие аэропорта на Бали

    6:22  28 Ноября 2017
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    Власти Индонезии продлили закрытие аэропорта на Бали

    Джакарта, 28 ноября. Власти Индонезии продлили закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали еще на одни сутки.

    Как сообщает RT, ссылаясь на заявления администрации воздушной гавани, причина прежняя — угроза работы аэропорта из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг. По последним данным, Нгурах-Рай будет открыт не ранее двух часов ночи по московскому времени среды 29 ноября.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», первое за неделю извержение вулкана было зафиксировано в прошлый вторник. В воскресенье 26 ноября случилось второе извержение Агунга.

    Столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти Индонезии ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке.

    Автор: Константин Терехов
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    #индонезия #вулкан #бали
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