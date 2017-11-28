Власти Индонезии продлили закрытие аэропорта на Бали

Джакарта, 28 ноября. Власти Индонезии продлили закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали еще на одни сутки.

Как сообщает RT, ссылаясь на заявления администрации воздушной гавани, причина прежняя — угроза работы аэропорта из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг. По последним данным, Нгурах-Рай будет открыт не ранее двух часов ночи по московскому времени среды 29 ноября.

Как ранее сообщала «Газета.ru», первое за неделю извержение вулкана было зафиксировано в прошлый вторник. В воскресенье 26 ноября случилось второе извержение Агунга.

Столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти Индонезии ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке.