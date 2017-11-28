На подводной лодке «Сан-Хуан» в день исчезновения произошло возгорание

Буэнос-Айрес, 28 ноября. В день исчезновения подводной лодки «Сан-Хуан» на субмарине произошло возгорание.

Как сообщают «Известия», спровоцировало его короткое замыкание после попадания воды в устройство забора воздуха для работы двигателя под водой во время зарядки аккумуляторной батареи.

По словам представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, экипаж подводной лодки должен был изолировать эту батарею, и продолжить следование под водой в Мар-дель-Плата, используя другой аккумулятор.

Как напоминает «Газета.ru», субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь почти две недели назад во время перехода из военно-морской базы Ушуайя, на борту подводной лодки находились 44 человека.