Не сделал ничего такого: Пентагон пожаловался на перехват РФ самолета ВВС США

Вашингтон, 28 ноября. В американском Минобороны заявили, что пилот перехваченного над Черным морем самолета P-8A Poseidon «не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия».

По поводу случившегося был собран специальный брифинг, на котором официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу заявила, «самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».

Это было «небезопасно», — добавила Балданзу, имея в виду, видимо, маневры российского истребителя Су-30. Это «привело к сильной турбулентности», что «могло привести к травмам».

Как напоминают «Известия», перехват, который длился около получаса, и который испугал американскую сторону, имел место быть еще в субботу.