Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Башкирии две фуры столкнулись из-за пешехода
Весь мир
Не сделал ничего такого: Пентагон пожаловался на перехват РФ самолета ВВС США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Не сделал ничего такого: Пентагон пожаловался на перехват РФ самолета ВВС США

    5:57  28 Ноября 2017
    160

    Не сделал ничего такого: Пентагон пожаловался на перехват РФ самолета ВВС США

    Вашингтон, 28 ноября. В американском Минобороны заявили, что пилот перехваченного над Черным морем самолета P-8A Poseidon «не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия».

    По поводу случившегося был собран специальный брифинг, на котором официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу заявила, «самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».

    Не сделал ничего такого: Пентагон пожаловался на перехват РФ самолета ВВС США

    Это было «небезопасно», — добавила Балданзу, имея в виду, видимо, маневры российского истребителя Су-30. Это «привело к сильной турбулентности», что «могло привести к травмам».

    Как напоминают «Известия», перехват, который длился около получаса, и который  испугал американскую сторону, имел место быть еще в субботу.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #су-30 #p-8a poseidon
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть