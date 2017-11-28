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США продолжают снабжать сирийских курдов оружием
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    США продолжают снабжать сирийских курдов оружием

    5:54  28 Ноября 2017
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    США продолжают снабжать сирийских курдов оружием

    Вашингтон, 28 ноября. Минобороны США продолжает снабжать воюющие с боевиками террористической организации ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — запрещена на территории РФ) подразделения «Сил демократической Сирии» (СДС). Об этом журналистам заявил представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг.

    В ответ на вопрос, поступил ли приказ о прекращении снабжения оружием курдских отрядов, Мэннинг заявил, что пока в Пентагоне «лишь приступили к рассмотрению возможности изменений приоритетов в оказании военной поддержки» курдам. Представитель военного ведомства США отметил, что необходимо «не допустить возвращения» боевиков ИГИЛ в Сирию.

    «Мы с самого начала дали ясно понять Турции, что поставки оружия курдским отрядам будут ограниченными, миссия — конкретной, и постепенно наращивали эти поставки с целью реализации поставленной задачи — уничтожения боевиков ИГ», — подчеркнул Мэннинг.

    Напомним, ранее издание RT со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщило, что в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил о прекращении поставок оружия курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Глава Белого дома заверил собеседника, что он дал на этот счет «четкие указания генералам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #курды #вооружения #сдс
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