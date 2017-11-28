Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных

Дамаск (Сирия), 28 ноября. Численность воинского контингента США в Сирийской Арабской Республике составляет 1720 человек.

Как сообщает RT, такие данные содержатся в опубликованном накануне отчете действующего при аппарате министра обороны Соединенных Штатов специального Центра учета численности личного состава.

К слову, по данным ТАСС, прежние доклады на тему содержали куда более скромные данные о численности военнослужащих США, находящихся в Сирии – ранее сообщалось о 500 человек.

Также в докладе приводится информация о военном присутствии Вашингтона в других государствах – так, количество военных США в Афганистане составляет более 15 тысячи человек, в Ираке - около 9 тысяч.