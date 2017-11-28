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Новости Сирии
Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных
Новости Сирии
Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных
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    Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных

    5:38  28 Ноября 2017
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    Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных

    Дамаск (Сирия), 28 ноября. Численность воинского контингента США в Сирийской Арабской Республике составляет 1720 человек.

    Как сообщает RT, такие данные содержатся в опубликованном накануне отчете действующего при аппарате министра обороны Соединенных Штатов специального  Центра учета численности личного состава. 

    К слову, по данным ТАСС, прежние доклады на тему содержали куда более скромные данные о численности военнослужащих США, находящихся в Сирии – ранее сообщалось о 500 человек.

    Также в докладе приводится информация о военном присутствии Вашингтона в других государствах – так, количество военных США в Афганистане составляет более 15 тысячи человек, в Ираке - около 9 тысяч.

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #армия сша
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