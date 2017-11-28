Войска ВВО возглавил командовавший группировкой РФ в Сирии генерал-полковник

Москва, 28 ноября. Новым командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен командовавший российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев.

На торжественной церемонии 28 ноября Журавлев получил штандарт из рук заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Указ о назначении генерал-полковника командующим войсками ВВО президент России Владимир Путин подписал 22 ноября.

Булгаков заявил, что Журавлев последовательно прошел все основные командно-штабные должности вплоть до заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. За время службы новый командующий войсками ВВО зарекомендовал себя как умелый организатор и опытный руководитель.

Замминистра обороны особо отметил заслуги Журавлева в период командования российской группировкой в Сирии.