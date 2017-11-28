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Новости Сирии
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Россия
Войска ВВО возглавил командовавший группировкой РФ в Сирии генерал-полковник
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    Войска ВВО возглавил командовавший группировкой РФ в Сирии генерал-полковник

    5:28  28 Ноября 2017
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    Войска ВВО возглавил командовавший группировкой РФ в Сирии генерал-полковник

    Москва, 28 ноября. Новым командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) назначен командовавший российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев.

    На торжественной церемонии 28 ноября Журавлев получил штандарт из рук заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Указ о назначении генерал-полковника командующим войсками ВВО президент России Владимир Путин подписал 22 ноября.

    Булгаков заявил, что Журавлев последовательно прошел все основные командно-штабные должности вплоть до заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. За время службы новый командующий войсками ВВО зарекомендовал себя как умелый организатор и опытный руководитель.

    Замминистра обороны особо отметил заслуги Журавлева в период командования российской группировкой в Сирии.

    «Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооруженных сил Сирии», — подчеркнул Дмитрий Булгаков.

    Автор: Виталий Малясев
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