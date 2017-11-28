Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: численность контингента США в стране составляет более 1,7 тысячи военных
Весь мир
Пушков прокомментировал фразу Волкера о «шаге назад»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков прокомментировал фразу Волкера о «шаге назад»

    5:27  28 Ноября 2017
    41

    Пушков прокомментировал фразу Волкера о «шаге назад»

    Москва, 28 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника Госдепа по Украине Курта Волкера о «шаге назад».

    «Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — лаконично, но жестко написал в сервисе микроблогов член верхней палаты российского парламента.

    Как напоминают «Известия», Волкер в интервью изданию Politico сделал ряд заявлений относительно последних переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым по украинской тематике.

    «Наша третья встреча с Сурковым была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг», — заявил спецпосланник Госдепа по Украине.

    Как напоминает RT, встреча Владислава Суркова и Курта Волкера по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в середине ноября в Белграде.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #украина #алексей пушков #владислав сурков #курт волкер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть