Пушков прокомментировал фразу Волкера о «шаге назад»

Москва, 28 ноября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника Госдепа по Украине Курта Волкера о «шаге назад».

«Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — лаконично, но жестко написал в сервисе микроблогов член верхней палаты российского парламента.

Как напоминают «Известия», Волкер в интервью изданию Politico сделал ряд заявлений относительно последних переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым по украинской тематике.

«Наша третья встреча с Сурковым была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг», — заявил спецпосланник Госдепа по Украине.

Как напоминает RT, встреча Владислава Суркова и Курта Волкера по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в середине ноября в Белграде.

