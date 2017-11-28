Предполагаемый виновник ДТП в Алтайском крае сбежал в лес в одном ботинке

Бийск, 28 ноября. Предполагаемый виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае сбежал в места аварии в одном ботинке.

Как сообщает «Газета.ru», инцидент имел место быть в промышленной зоне города, где столкнулись Toyota RAV4 и Nissan March. Водитель Nissan получил тяжелые травмы, а пассажир скончался на месте.

Предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем Toyota, получил легкие травмы, однако убежал с места аварии, при этом находясь в одном ботинке. Позже он сдался полиции.

